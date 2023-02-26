«Боруссия» Д повторила достижение своего последнего чемпионского сезона

«Боруссия» из Дортмунда начала 2023 год с семи побед в Бундеслиге подряд.

Последний раз дортмундцы начинали год в Бундеслиге с семи побед подряд в 2012 году (сезон-2011/12). В той кампании «Боруссия» последний раз стала чемпионом.

С сезона-2012/13 Бундеслигу неизменно выигрывает «Бавария».

«Боруссия» сейчас лидирует в таблице.

Команда продолжает выступление и в плей-офф Лиги чемпионов.

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