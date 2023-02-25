Аньелли: «Национальные чемпионаты становятся все менее популярными»

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался за проект Суперлиги.

«Даже в случае появления Суперлиги клубы продолжат выступать в национальных лигах. Они будут квалификацией для Суперлиги. В Европе сейчас есть тенденция, что национальные чемпионаты становятся все менее популярными. Не хватает азарта, чемпионы заранее известны. Только АПЛ растет все больше.

Предсказуемость – похороны любой лиги. То же самое касается Лиги чемпионов. Там, начиная с 1/4 финала, все зависит от английских клубов и трех-четырех других команд вроде «Реала», «Барселоны», «ПСЖ», «Баварии», – сказал Аньелли.

Суперлигу с несколькими дивизионами планируется запустить в ближайшие годы.

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