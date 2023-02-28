«Ювентус» и «Торино» сыграют в матче 24-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине.

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«Юве» занимает седьмое место в чемпионате, имея на счету 32 очка. «Торино» идет девятым с 31 очком.

«Ювентус» не проигрывает «Торино» с 2015 года. В последний раз команды играли 15 октября 2022 года – «Юве» выиграл в гостях со счетом 1:0, гол забил Душан Влахович.

Игра состоится во вторник, 25 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:45 мск.

«Юве» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу туринцев составляет 1,79. На ничью – 3,60. На выигрыш гостей можно поставить за 5,00.