Тарханов заявил, что гол Магкеева в ворота «Спартака» нужно было засчитывать

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал отмененный гол защитника «Локомотива» Станислава Магкеева в матче Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Я как тренер думаю, что гол Магкеева нужно было засчитывать. Судья решил, что было положение вне игры при передаче. И нарушение было, поэтому приняли такое решение – не засчитывать.

И если бы не было VAR, стопроцентный был бы гол. VAR видит минимальные нарушения и принимает решения. Но, во всяком случае, и главный судья подошeл и сразу отменил», – сказал Тарханов.

Ответный матч состоится 27 февраля в Тушино.

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