Ди Мария – второй самый возрастной автор хет-трика в Лиге Европы

«Ювентус» на выезде разгромил «Нант» со счетом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Туринцы разгромили соперника благодаря трем голам Анхеля Ди Марии.

Аргентинец стал вторым самым возрастным автором хет-трика в истории турнира – 35 лет и 9 дней.

Рекорд ЛЕ принадлежит Златану Ибрагимовичу (35 лет 136 дней) – он трижды отличился в составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Сент-Этьеном» в феврале 2017 года.

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