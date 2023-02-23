Семин оценил дебют Дзюбы за «Локомотив» в матче против «Спартака»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал дебют нападающего Артема Дзюбы за столичный клуб в матче Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Если есть моменты, значит, Дзюба уже играет, значит, он забьeт где-то в следующих играх. У Артeма было два момента, он не имел права не забить из таких ситуаций.

Он опытный человек, у него большое мастерство. Но не забил. Основа для всего — результат. После этого есть эмоции у болельщиков и игроков — либо хорошие, либо очень плохие», — сказал Сeмин.

34-летний Дзюба перешел в «Локо» 2 недели назад.

Вчера он дебютировал за новую команду.

Форварда признали лучшим игроком встречи со «Спартаком».

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