Президент «Севильи» призвал идти до конца в деле «Барселоны», которую подозревают в подкупе судей

Президент «Севильи» Хосе Кастро дал комментарий насчет обвинений в адрес «Барселоны».

Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».

Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

«Мы первыми подали жалобу и потребовали довести дело до конца. Не только ради «Севильи». Это ставит под сомнение всю репутацию испанского футбола. Нельзя позволить такому происходить.

Не должно быть такого, чтобы действующий руководитель получал деньги от какого-либо клуба. Мы должны идти до конца в таком серьезном деле», – считает Кастро.

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