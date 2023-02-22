Экс-игрок «Зенита» назвал три стадии футбольного сумасшествия у спартаковцев и москвичей

Ветеран «Зенит» Сергей Веденеев отреагировал на критику клуба из Петербурга.

– Анзор Кавазашвили не журналист, но он тоже решил, что «Спартак» станет чемпионом. Неужели это только потому, что Анзор Амберкович спартаковец?

– Он не спартаковец, он москвич. А товарищи москвичи, они по-особому настроены в отношении «Зенита». Сначала они рассказывают, что у «Газпрома» много денег – это первая стадия футбольного сумасшествия.

Вторая наступает, когда «Зенит» побеждает – начинают мутить воду по поводу большого количеством легионеров в команде.

Есть и третья – стоит «Зениту» один раз неудачно сыграть, тут же начинают нагнетать страсти относительно случайной или неслучайной осечки и строить прогнозы, которые ничего хорошего команде не сулят.

Эмоции вместо аналитики. Это мы наблюдаем и сейчас. Жаль, что иногда и заслуженные люди оказываются в этих рядах.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Спартак» отстает на шесть очков.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?