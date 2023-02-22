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    Экс-игрок «Зенита» назвал три стадии футбольного сумасшествия у спартаковцев и москвичей

    Ветеран «Зенит» Сергей Веденеев отреагировал на критику клуба из Петербурга.

    Анзор Кавазашвили не журналист, но он тоже решил, что «Спартак» станет чемпионом. Неужели это только потому, что Анзор Амберкович спартаковец?

    – Он не спартаковец, он москвич. А товарищи москвичи, они по-особому настроены в отношении «Зенита». Сначала они рассказывают, что у «Газпрома» много денег – это первая стадия футбольного сумасшествия.

    Вторая наступает, когда «Зенит» побеждает – начинают мутить воду по поводу большого количеством легионеров в команде.

    Есть и третья – стоит «Зениту» один раз неудачно сыграть, тут же начинают нагнетать страсти относительно случайной или неслучайной осечки и строить прогнозы, которые ничего хорошего команде не сулят.

    Эмоции вместо аналитики. Это мы наблюдаем и сейчас. Жаль, что иногда и заслуженные люди оказываются в этих рядах.

    Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    22.02.2023 17:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы 22 февраля, 20:56

      немного фактов:
      ✓до газпрома зенит был середняком.
      ✓зенит рекордсмен по трансферам, три игрока по 40 лямов, есть покупки по 35-30, московские команды дороже 23 никого не покупали.
      ✓зарплата малкома 7 лямов, соболев, акинфеев, миранчук (до ухода) получают до 2,5.

      тут если и есть сумасшедшие, то только в рядах самого зенита, которые будут до истерики отрицать факты выше.

      зенит по сути уже как 5 лет убил интригу в рпл.
      ну ладно, фиг с этим.
      но этот газпромовский мешок умудряется позориться в еврокубках.

      получаем команду, которая насрала всем, а в замен ни дало футболу в рф ничего.
      ну кроме прущихся с самих себя болельщиков зенита.

      спасибо за кубок уефа, конечно, но цска и без покупок в 40 лямов брало его, еще вместе со спартаком до 1/4 лч.

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      Рейтинг: +2762

      fakeid > сутулая собака и лисы 25 февраля, 09:18

      до газпрома зенит брал серебро чемпионата (петржела)
      халк, витсель, гарай в итоге были проданы за больше, чем купили, но этож не считаеццо, по мнению икспердов из тарасофки.
      зенит умеет не только тратить 40 лямов - но и зарабатывать. ровно столько же в ЛЧ, ежегодно. но хрячьём это никогда не учитывается. как и доходы с билетов, еды на стадионе, футболок и прочего. одни только визги: ааа, 40 потратили, народных, газ, а могли бы пенсии, деццкие сады, больницы, хрю!
      ля, такое ты неадекватное, что просто тьфу.

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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы > fakeid 26 февраля, 01:04

      агам.
      вот только изначально откуда эти 40 лямов появилась?
      хороший вопросик.

      знаешь, давай мне газпром даст 40 лямов, я куплю квартиры в мск, сдам их в аренду и потом продам, а потом буду рассказывать, что я заработал на этом и газпром тут не при чём.

      ты это понимаешь?
      почему вы такие тупые?

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      Рейтинг: +13460

      Алексей З 22 февраля, 19:26

      Клоун , а сто из себч представлял ваш клуб до приезда в СП Газпрома ?
      Кубок в 45-ом подарок блокадникам и 1984 чемпионы.
      Какая у вас история и популярность ?
      Ну разве можно сравнить заслуги московских команд , Киева , Тбилиси , Еревана, Днепра и Шахтёра.
      Вы не о чём и звать никак.

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      Рейтинг: +17285

      Barmaleushka 22 февраля, 19:20

      Вон "суворовец" - бесноватый по жизни . Хоть и не москвич .

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      Рейтинг: +695

      ПалкоВводецъ (returned) > Barmaleushka 22 февраля, 20:19

      Иже с ним Клавка и Райка. две упёртые девки с панели. Гыгыгы

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      Рейтинг: +981

      Suvorov51 22 февраля, 18:36

      Что бы не говорили питерцы, но помойка она и есть помойка, кто бы там не играл, и что бы там не говорили

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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 22 февраля, 18:30

      Так правильно они все считают. А почему не правильно?

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      Рейтинг: +6311

      порт 22 февраля, 18:19

      А четвёртая стадия, приём бромантана.

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      Рейтинг: +2136

      alefreddy 22 февраля, 18:06

      а что Газпрем не самый богатый клуб и по контрактам перебили все остальные наголову

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