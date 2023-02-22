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  • Экс-игрок «Зенита» назвал три стадии футбольного сумасшествия у спартаковцев и москвичей

Экс-игрок «Зенита» назвал три стадии футбольного сумасшествия у спартаковцев и москвичей

22 февраля 2023, 17:51
4

Ветеран «Зенит» Сергей Веденеев отреагировал на критику клуба из Петербурга.

Анзор Кавазашвили не журналист, но он тоже решил, что «Спартак» станет чемпионом. Неужели это только потому, что Анзор Амберкович спартаковец?

– Он не спартаковец, он москвич. А товарищи москвичи, они по-особому настроены в отношении «Зенита». Сначала они рассказывают, что у «Газпрома» много денег – это первая стадия футбольного сумасшествия.

Вторая наступает, когда «Зенит» побеждает – начинают мутить воду по поводу большого количеством легионеров в команде.

Есть и третья – стоит «Зениту» один раз неудачно сыграть, тут же начинают нагнетать страсти относительно случайной или неслучайной осечки и строить прогнозы, которые ничего хорошего команде не сулят.

Эмоции вместо аналитики. Это мы наблюдаем и сейчас. Жаль, что иногда и заслуженные люди оказываются в этих рядах.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Веденеев Сергей
Комментарии (4)
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alefreddy
1677078381
а что Газпрем не самый богатый клуб и по контрактам перебили все остальные наголову
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порт
1677079167
А четвёртая стадия, приём бромантана.
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Иван Петров 1986
1677079812
Так правильно они все считают. А почему не правильно?
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сутулая собака и лисы
1677088595
немного фактов: ✓до газпрома зенит был середняком. ✓зенит рекордсмен по трансферам, три игрока по 40 лямов, есть покупки по 35-30, московские команды дороже 23 никого не покупали. ✓зарплата малкома 7 лямов, соболев, акинфеев, миранчук (до ухода) получают до 2,5. тут если и есть сумасшедшие, то только в рядах самого зенита, которые будут до истерики отрицать факты выше. зенит по сути уже как 5 лет убил интригу в рпл. ну ладно, фиг с этим. но этот газпромовский мешок умудряется позориться в еврокубках. получаем команду, которая насрала всем, а в замен ни дало футболу в рф ничего. ну кроме прущихся с самих себя болельщиков зенита. спасибо за кубок уефа, конечно, но цска и без покупок в 40 лямов брало его, еще вместе со спартаком до 1/4 лч.
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