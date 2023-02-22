Экс-игрок «Зенита» назвал три стадии футбольного сумасшествия у спартаковцев и москвичей

немного фактов:
✓до газпрома зенит был середняком.
✓зенит рекордсмен по трансферам, три игрока по 40 лямов, есть покупки по 35-30, московские команды дороже 23 никого не покупали.
✓зарплата малкома 7 лямов, соболев, акинфеев, миранчук (до ухода) получают до 2,5.
тут если и есть сумасшедшие, то только в рядах самого зенита, которые будут до истерики отрицать факты выше.
зенит по сути уже как 5 лет убил интригу в рпл.
ну ладно, фиг с этим.
но этот газпромовский мешок умудряется позориться в еврокубках.
получаем команду, которая насрала всем, а в замен ни дало футболу в рф ничего.
ну кроме прущихся с самих себя болельщиков зенита.
спасибо за кубок уефа, конечно, но цска и без покупок в 40 лямов брало его, еще вместе со спартаком до 1/4 лч.
Ветеран «Зенит» Сергей Веденеев отреагировал на критику клуба из Петербурга.
– Анзор Кавазашвили не журналист, но он тоже решил, что «Спартак» станет чемпионом. Неужели это только потому, что Анзор Амберкович спартаковец?
– Он не спартаковец, он москвич. А товарищи москвичи, они по-особому настроены в отношении «Зенита». Сначала они рассказывают, что у «Газпрома» много денег – это первая стадия футбольного сумасшествия.
Вторая наступает, когда «Зенит» побеждает – начинают мутить воду по поводу большого количеством легионеров в команде.
Есть и третья – стоит «Зениту» один раз неудачно сыграть, тут же начинают нагнетать страсти относительно случайной или неслучайной осечки и строить прогнозы, которые ничего хорошего команде не сулят.
Эмоции вместо аналитики. Это мы наблюдаем и сейчас. Жаль, что иногда и заслуженные люди оказываются в этих рядах.
Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?