«Галатасарай» хочет купить Захаряна, чтобы перепродать в Европу после окончания СВО (Sport24)

«Динамо» и «Галатасарай» не могут договориться о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.

По информации Sport24, «Галатасарай» предложил за футболиста 12 миллионов евро и еще 3 миллиона в качестве бонусов. Турецкий клуб готов заплатить эту сумму в рассрочку.

«Динамо» не согласно с этим предложением и хочет сразу получить 15 миллионов евро.

Отмечается, что «Галатасарай» хочет подписать Захаряна для перепродажи в Европу после окончания СВО.

В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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