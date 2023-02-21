«Галатасарай» хочет купить Захаряна, чтобы перепродать в Европу после окончания СВО (Sport24)

«Динамо» и «Галатасарай» не могут договориться о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.
По информации Sport24, «Галатасарай» предложил за футболиста 12 миллионов евро и еще 3 миллиона в качестве бонусов. Турецкий клуб готов заплатить эту сумму в рассрочку.
«Динамо» не согласно с этим предложением и хочет сразу получить 15 миллионов евро.
Отмечается, что «Галатасарай» хочет подписать Захаряна для перепродажи в Европу после окончания СВО.
- В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: Sport24