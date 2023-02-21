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    Бериша назвал самого сложного защитника в РПЛ, против которого играл

    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, кто из защитников в РПЛ был для него самым сложным соперником.

    «Самым сложным защитником, против которого мне довелось играть в РПЛ, был Адамов из «Урала» (сейчас он играет за «Зенит» – прим. «Бомбардира»). Я думал, что мне будет легко против него, но на деле вышло не так. Арсен очень быстро спрогрессировал, мне было очень тяжело.

    Понимаешь, когда ты играешь против Фернандеса, Чорлуки и других подобных игроков, тебе это легче даeтся. Ты сфокусирован на игре на 100%, ты понимаешь, что тебя ждeт, ты готовишься к матчу за неделю до него. А от такого молодого игрока, как Адамов, ты такого не ожидаешь», — сказал Бериша.

    • Адамов в январе 2022 года перешел из «Урала» в «Зенит» за 5 миллионов евро.
    • Арсен провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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