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    Стало известно, где сейчас находится Захарян, которым интересуется «Галатасарай»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян остается в московском клубе, несмотря на информацию турецких СМИ о договоренности с «Галатасараем».

    По информации «Матч ТВ», 19-летний футболист находится в расположении команды на сборе в Турции. Он готовится к кубковым матчам с «Крыльями Советов» в общей группе.

    • В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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