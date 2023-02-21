Стало известно, где сейчас находится Захарян, которым интересуется «Галатасарай»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян остается в московском клубе, несмотря на информацию турецких СМИ о договоренности с «Галатасараем».

По информации «Матч ТВ», 19-летний футболист находится в расположении команды на сборе в Турции. Он готовится к кубковым матчам с «Крыльями Советов» в общей группе.

В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!