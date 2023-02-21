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    Захарян в шаге от перехода в «Галатасарай». Стала известна его зарплата в турецком клубе

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян находится в одном шаге от перехода в «Галатасарай», сообщает инсайдер Николо Скира.

    По его информации, стороны согласовали трансфер за 13 миллионов евро. Россиянин подпишет контракт с турецким клубом до 2027 года с зарплатой 1,9 миллиона евро за сезон.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 10:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2075

      alefreddy 50 минут назад

      зарплата меньше где то чуть больше ляма

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      Рейтинг: +2103

      Bozigit 1 час назад

      Это шаг вперед. Галатасарай это команда лиги чемпионов

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