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    Глава Примеры: «Если Лапорта не объяснит, почему «Барселона» платила судьям, он должен уйти в отставку»

    Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о судейском скандале, в который попала «Барселона».

    «Они только выразили нам свою глубокую обеспокоенность и начали внутреннее расследование, но не более того. Никаких разумных объяснений не было дано, только записка, в которой говорилось, что это сделали все клубы.

    Если Лапорта не даст разумного объяснения, он должен уйти в отставку», – цитирует Тебаса El Mundo.

    • Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
    • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».
    • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

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    Источник: «Чемпионат»

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