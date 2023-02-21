Глава Примеры: «Если Лапорта не объяснит, почему «Барселона» платила судьям, он должен уйти в отставку»

Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о судейском скандале, в который попала «Барселона».
«Они только выразили нам свою глубокую обеспокоенность и начали внутреннее расследование, но не более того. Никаких разумных объяснений не было дано, только записка, в которой говорилось, что это сделали все клубы.
Если Лапорта не даст разумного объяснения, он должен уйти в отставку», – цитирует Тебаса El Mundo.
- Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
- 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».
- Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.
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Источник: «Чемпионат»