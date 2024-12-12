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    Тренер «Боруссии» оценил поражение от «Барселоны»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин после домашнего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3) сказал, что его команда не должна допускать такие ошибки, как в этой встрече.

    «Очень тяжело принять этот результат. Мы потеряли двух важных футболистов из-за травм по ходу матча – Юлиана Рюэрсона и Нико Шлоттербека, а затем отдали и сам матч.

    Я не хочу слышать о том, что мы сыграли хорошо.

    Мы должны выигрывать такие матчи и не совершать ошибки, которые мы допустили. Нет права на ошибку на таком уровне», – сказал Шахин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    12.12.2024 09:29
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