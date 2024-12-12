Тренер «Боруссии» оценил поражение от «Барселоны»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин после домашнего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3) сказал, что его команда не должна допускать такие ошибки, как в этой встрече.

«Очень тяжело принять этот результат. Мы потеряли двух важных футболистов из-за травм по ходу матча – Юлиана Рюэрсона и Нико Шлоттербека, а затем отдали и сам матч.

Я не хочу слышать о том, что мы сыграли хорошо.

Мы должны выигрывать такие матчи и не совершать ошибки, которые мы допустили. Нет права на ошибку на таком уровне», – сказал Шахин.

Голы у «Боруссии» забил Серу Гирасси на 60-й с пенальти и 78-й. У «Барселоны» отличились Рафинья на 53-й минуте и Ферран Торрес на 75-й и 85-й.

«Боруссия Д» занимает 9-е место на общем этапе с 12 очками после 6 игр. «Барселона» идет 2-й с 15 баллами.

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