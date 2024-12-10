Араухо восстановился после травмы и впервые в сезоне попал в заявку «Барселоны» на матч

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо попал в заявку на матч с дортмундской «Боруссией» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Пресс-служба клуба сообщила, что игрок полностью восстановился после травмы.

Араухо травмировался в матче за сборную Уругвая 7 июля, а 22-го перенес операцию на правом бедре.

Защитник пропустил более 5 месяцев, он еще не выходил на поле в этом сезоне.

Игра «Боруссия Д» – «Барселона» пройдет 11 декабря и начнется в 23:00 мск.

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