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    Флик оценил игру «Барселоны» в матче с «Боруссией»

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после гостевого матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2) сказал, что его команда прекрасно выступила в прошедшей игре.

    «Мы можем быть довольны тем, чего добились. Первый тайм был великолепен, а во втором, когда они забивали, мы сохраняли стабильность.

    Страдание – неправильное слово. «Дортмунд» играл очень хорошо, поддерживал высокий темп. Против них тяжело обороняться, но мы справились очень хорошо. Их голы случились потому, что мы допустили ошибки. Мы всегда можем что-то улучшить и тренироваться ради этого.

    Сегодня я должен поздравить команду, она выступила прекрасно», – сказал Флик.

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    Источник: As

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    12.12.2024 08:15
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