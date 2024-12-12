Флик оценил игру «Барселоны» в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после гостевого матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2) сказал, что его команда прекрасно выступила в прошедшей игре.

«Мы можем быть довольны тем, чего добились. Первый тайм был великолепен, а во втором, когда они забивали, мы сохраняли стабильность.

Страдание – неправильное слово. «Дортмунд» играл очень хорошо, поддерживал высокий темп. Против них тяжело обороняться, но мы справились очень хорошо. Их голы случились потому, что мы допустили ошибки. Мы всегда можем что-то улучшить и тренироваться ради этого.

Сегодня я должен поздравить команду, она выступила прекрасно», – сказал Флик.

Голы у «Барселоны» забили Рафинья на 53-й минуте и Ферран Торрес на 75-й и 85-й. У «Боруссии» отличился Серу Гирасси на 60-й с пенальти и 78-й.

«Барселона» занимает 2-е место на общем этапе с 15 очками после 6 игр. «Боруссия Д» идет 9-й с 12 баллами.

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