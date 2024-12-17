Игрок дортмундской «Боруссии» потерял сознание в раздевалке в перерыве матча с «Барселоной»

Защитник «Боруссии» из Дортмунда Юлиан Рюэрсон в домашнем матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3) 11 декабря потерял сознание в раздевалке после 1-го тайма игры. Он был госпиализирован.

Немецкий клуб ранее не сообщал о случившемся с Рюэрсоном – об этом стало известно лишь в понедельник. На данный момент причина потери сознания остается неизвестной.

На пресс-конференции перед матчем 14-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:1), который прошел 15 декабряя, главный тренер «Боруссии» Нури Шахин объяснил отсутствие Рюэрсона в заявке тем, что у норвежца возникли проблемы с кровообращением.

«Он прошел обследование, и его будут обследовать дополнительно. Мы хотим исключить все риски», – сказал Шахин.