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    • Игрок дортмундской «Боруссии» потерял сознание в раздевалке в перерыве матча с «Барселоной»

    Игрок дортмундской «Боруссии» потерял сознание в раздевалке в перерыве матча с «Барселоной»

    Защитник «Боруссии» из Дортмунда Юлиан Рюэрсон в домашнем матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3) 11 декабря потерял сознание в раздевалке после 1-го тайма игры. Он был госпиализирован.

    Немецкий клуб ранее не сообщал о случившемся с Рюэрсоном – об этом стало известно лишь в понедельник. На данный момент причина потери сознания остается неизвестной.

    На пресс-конференции перед матчем 14-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:1), который прошел 15 декабряя, главный тренер «Боруссии» Нури Шахин объяснил отсутствие Рюэрсона в заявке тем, что у норвежца возникли проблемы с кровообращением.

    «Он прошел обследование, и его будут обследовать дополнительно. Мы хотим исключить все риски», – сказал Шахин.

    • В перерыве матча с «Барселоной» Рюэрсона заменили на Яна Коуто.
    • 27-летний норвежец сыграл в этом сезоне 18 матчей за «Боруссию», забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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    Источник: VG

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