«Ливерпуль» в 24-м туре АПЛ победил «Ньюкасл». У ливерпульцев два быстрых мяча.

С 22-й минуты «Ньюкасл» был в меньшинстве после удаления вратаря Ника Попа. Он взял мяч в руки за пределами штрафной площади.

Ливерпульцы поднялись на восьмое место. «Ньюкасл» остался четвертым.

21 февраля «Ливерпуль» сыграет 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Англия. АПЛ. 24-й тур

Ньюкасл – Ливерпуль – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Нуньес, 10; 0:2 – Гакпо, 17.

Удаления: Поп, 22 – нет.

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