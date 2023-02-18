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    АПЛ. «Ливерпуль» переиграл на выезде «Ньюкасл» (2:0) и поднялся на 8-е место

    «Ливерпуль» в 24-м туре АПЛ победил «Ньюкасл». У ливерпульцев два быстрых мяча.

    С 22-й минуты «Ньюкасл» был в меньшинстве после удаления вратаря Ника Попа. Он взял мяч в руки за пределами штрафной площади.

    Ливерпульцы поднялись на восьмое место. «Ньюкасл» остался четвертым.

    21 февраля «Ливерпуль» сыграет 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    Англия. АПЛ. 24-й тур

    Ньюкасл – Ливерпуль – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Нуньес, 10; 0:2 – Гакпо, 17.

    Удаления: Поп, 22 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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