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    Переходом Захаряна в «Галатасарай» занимается агент, привозивший в Турцию Это'О, Насри и Гомеса

    Футбольный агент Джордж Гарди участвует в переговорах о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

    Этот посредник ранее способствовал переезду в Турцию Самуэля Это'О, Марио Гомеса, Самира Насри и других.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Gezen Dokuz

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