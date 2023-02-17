Переходом Захаряна в «Галатасарай» занимается агент, привозивший в Турцию Это'О, Насри и Гомеса

Футбольный агент Джордж Гарди участвует в переговорах о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

Этот посредник ранее способствовал переезду в Турцию Самуэля Это'О, Марио Гомеса, Самира Насри и других.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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