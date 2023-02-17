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    «Боруссия» Д показала угольно-черную форму со стальными элементами

    Состоялась презентация новой формы дортмундской «Боруссии».

    Экипировка посвящена промышленной истории города. Она выполнена в угольно-черном цвете со стальными элементами.

    «Уголь и сталь исчезли. Но этот город никогда не забудет людей того времени. Огонь, который разжег их энтузиазм в отношении «Боруссии», разгорается снова», – говорится в пресс-релизе клуба.

    В этой форме «Боруссия» сыграет с «Гертой» 19 февраля.

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    Источник: сайт дортмундской «Боруссии»

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