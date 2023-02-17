«Вашингтон» почтил память отца Овечкина перед игрой с «Флоридой»

«Вашингтон» провел первый матч НХЛ после смерти отца своего форварда Александра Овечкина Михаила. Соперником была «Флорида». Она победила столичную команду со счетом 6:3.

Перед игрой «Вашингтон» почтил память Михаила Овечкина минутой молчания.

Сообщалось, что у Михаила Овечкина выявили тяжелое заболевание.

Его госпитализировали еще 10 января с обострением расслаивающей аневризмы.

Овечкин летом играл и забил за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала».

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