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  • Худяков заявил, что мечтает исполнять штрафные в матчах: «Люблю бить по воротам»

Худяков заявил, что мечтает исполнять штрафные в матчах: «Люблю бить по воротам»

17 февраля 2023, 12:46

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков заявил, что хотел бы исполнять штрафные удары во время матчей.

– Есть мечта – забить?

– С пенальти разве что... Но я бы лучше штрафные исполнил! Люблю побить по воротам: иногда смотрю – неплохо летит. Можно было бы и в игре попробовать, ха-ха!

  • 19-летний Худяков – воспитанник «Локо».
  • Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.
  • Контракт «Локо» с футболистом рассчитан до 2024 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Худяков Даниил
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