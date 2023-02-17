Худяков заявил, что мечтает исполнять штрафные в матчах: «Люблю бить по воротам»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков заявил, что хотел бы исполнять штрафные удары во время матчей.

– Есть мечта – забить?

– С пенальти разве что... Но я бы лучше штрафные исполнил! Люблю побить по воротам: иногда смотрю – неплохо летит. Можно было бы и в игре попробовать, ха-ха!

19-летний Худяков – воспитанник «Локо».

Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.

Контракт «Локо» с футболистом рассчитан до 2024 года.

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