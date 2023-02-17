Худяков – о «Локомотиве»: «При немцах мы просто не понимали, что от нас хотят»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков высказался о предыдущих немецких руководителях и тренерах клуба.

— Многие болельщики «Локомотива» выдохнули, когда весь немецкий проект окончательно закрылся. У игроков была похожая реакция?

— Скажу так: у них не пошло. Они пытались поставить европейский футбол, но донести мысли правильно не получилось. Ребята в команде просто не понимали, что от них хотят. Отсюда такие результаты.

Сейчас все по-другому: чувствуется, что каждый из нас все лучше и лучше осознает, что должен делать на поле: куда бежать, какую функцию выполнять. Это огромный плюс.

«Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ – в зоне переходных матчей.

Сезон возобновится для клуба 22 февраля матчем со «Спартаком» в Кубке России.

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