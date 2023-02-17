Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Худяков – о «Локомотиве»: «При немцах мы просто не понимали, что от нас хотят»

    Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков высказался о предыдущих немецких руководителях и тренерах клуба.

    — Многие болельщики «Локомотива» выдохнули, когда весь немецкий проект окончательно закрылся. У игроков была похожая реакция?

    — Скажу так: у них не пошло. Они пытались поставить европейский футбол, но донести мысли правильно не получилось. Ребята в команде просто не понимали, что от них хотят. Отсюда такие результаты.

    Сейчас все по-другому: чувствуется, что каждый из нас все лучше и лучше осознает, что должен делать на поле: куда бежать, какую функцию выполнять. Это огромный плюс.

    • «Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ – в зоне переходных матчей.
    • Сезон возобновится для клуба 22 февраля матчем со «Спартаком» в Кубке России.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Худяков: «Я уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ. Мысли материальны»
    Худяков раскрыл подробности конфликта с Комличенко в матче с «Ростовом» 1
    Худяков заявил, что мечтает исполнять штрафные в матчах: «Люблю бить по воротам»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20552

      Persona_non_Grata 1 час назад

      "Ми хотеть курка, млеко, яйки! Партизанен — пуф! пуф!" - что тут не понятного ???)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11