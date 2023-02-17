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  • Худяков – о «Локомотиве»: «При немцах мы просто не понимали, что от нас хотят»

Худяков – о «Локомотиве»: «При немцах мы просто не понимали, что от нас хотят»

17 февраля 2023, 11:32
3

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков высказался о предыдущих немецких руководителях и тренерах клуба.

— Многие болельщики «Локомотива» выдохнули, когда весь немецкий проект окончательно закрылся. У игроков была похожая реакция?

— Скажу так: у них не пошло. Они пытались поставить европейский футбол, но донести мысли правильно не получилось. Ребята в команде просто не понимали, что от них хотят. Отсюда такие результаты.

Сейчас все по-другому: чувствуется, что каждый из нас все лучше и лучше осознает, что должен делать на поле: куда бежать, какую функцию выполнять. Это огромный плюс.

  • «Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ – в зоне переходных матчей.
  • Сезон возобновится для клуба 22 февраля матчем со «Спартаком» в Кубке России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Худяков Даниил
Комментарии (3)
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Persona_non_Grata
1676623372
"Ми хотеть курка, млеко, яйки! Партизанен — пуф! пуф!" - что тут не понятного ???)))
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Bozigit
1676630799
Это был скрытый план по развалу российского футбола. Хотели начать с Локо)
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САДЫЧОК
1676633637
А , сейчас всё понимает , этот Худяков и может вылететь в Пердив !
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