«Бавария» нашла игрока, который должен заменить Левандовского

«Бавария» хочет приобрести нападающего «МЮ» Маркуса Рэшфорда.

По информации Bild, в 25-летнем англичанине видят замену Роберту Левандовскому, который перешел в «Барселону». Боссы немецкого клуба впечатлены игрой Рэшфорда в нынешнем сезоне и на ЧМ-2022.

«Бавария» понимает, что подписать Рэшфорда будет сложно, потому что «МЮ» на него рассчитывает.

Рэшфорд забивает 5 матчей подряд.

В этом сезоне АПЛ он отличился 12 раз в 25 матчах.

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