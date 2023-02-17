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    «Бавария» нашла игрока, который должен заменить Левандовского

    «Бавария» хочет приобрести нападающего «МЮ» Маркуса Рэшфорда.

    По информации Bild, в 25-летнем англичанине видят замену Роберту Левандовскому, который перешел в «Барселону». Боссы немецкого клуба впечатлены игрой Рэшфорда в нынешнем сезоне и на ЧМ-2022.

    «Бавария» понимает, что подписать Рэшфорда будет сложно, потому что «МЮ» на него рассчитывает.

    • Рэшфорд забивает 5 матчей подряд.
    • В этом сезоне АПЛ он отличился 12 раз в 25 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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