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    Отец Месси ответил, возможно ли возвращение его сына в «Барселону»

    Хорхе Месси, отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, прокомментировал слухи, что его сын летом может вернуться в «Барселону».

    «Не думаю, что это произойдет. Для такого перехода нет условий.

    Нет никакого предложения, мы не общались с Лапортой», – сказал Месси-старший.

    • Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в июне.
    • 35-летнего футболиста не все устраивает в парижском клубе.
    • Месси-старший летал в Барселону после неудачных переговоров с французами о новом соглашении Лео.

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    Источник: твиттер журналиста Гастона Эдула

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