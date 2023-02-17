Отец Месси ответил, возможно ли возвращение его сына в «Барселону»

Хорхе Месси, отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, прокомментировал слухи, что его сын летом может вернуться в «Барселону».

«Не думаю, что это произойдет. Для такого перехода нет условий.

Нет никакого предложения, мы не общались с Лапортой», – сказал Месси-старший.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в июне.

35-летнего футболиста не все устраивает в парижском клубе.

Месси-старший летал в Барселону после неудачных переговоров с французами о новом соглашении Лео.

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