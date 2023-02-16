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    Отец Месси прилетел в Барселону после неудачных переговоров с «ПСЖ» о новом контракте Лео

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону».

    По информации журналиста Жерара Ромеро, отец 35-летнего аргентинца Хорхе Месси вечером 15 февраля прилетел в Барселону. Он прибыл в Каталонию сразу после неудачных переговоров с «ПСЖ» о новом контракте его сына.

    • Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год.
    • Месси перешел в «ПСЖ» из «Барсы» бесплатно в 2021 году.
    • В этом сезоне аргентинец забил 15 голов и отдал 14 ассистов в 25 матчах.

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    Источник: твиттер Жерара Ромеро

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