Отец Месси прилетел в Барселону после неудачных переговоров с «ПСЖ» о новом контракте Лео

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону».

По информации журналиста Жерара Ромеро, отец 35-летнего аргентинца Хорхе Месси вечером 15 февраля прилетел в Барселону. Он прибыл в Каталонию сразу после неудачных переговоров с «ПСЖ» о новом контракте его сына.

Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барсы» бесплатно в 2021 году.

В этом сезоне аргентинец забил 15 голов и отдал 14 ассистов в 25 матчах.

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