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    «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на 1/16 финала Лиги Европы

    «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

    • Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 16 февраля, в четверг.
    • Начало – в 20:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Барселона»: тер Стеген, Кунде, Алонсо, Араухо, Альба, Кессье, де Йонг, Педри, Гави, Левандовски, Рафинья.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласья, Каземиро, Фред, Фернандеш, Вегхорст, Рэшфорд, Санчо.

    Судья: Маурицио Мариани (Италия)

    • Матчей в еврокубках этого сезона: 7
    • Желтые карточки: 35 (5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «МЮ».

    В последний раз команды встречались 16 апреля 2019 года – «Барса» победила со счетом 3:0. Лионель Месси сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа Барсы – 1.82
    • Ничья – 4.00
    • Победа МЮ – 5.20

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    Источник: «Бомбардир»

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