«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 16 февраля, в четверг.

Начало – в 20:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Барселона»: тер Стеген, Кунде, Алонсо, Араухо, Альба, Кессье, де Йонг, Педри, Гави, Левандовски, Рафинья.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласья, Каземиро, Фред, Фернандеш, Вегхорст, Рэшфорд, Санчо.

Судья: Маурицио Мариани (Италия)

Матчей в еврокубках этого сезона: 7

Желтые карточки: 35 (5 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «МЮ».

В последний раз команды встречались 16 апреля 2019 года – «Барса» победила со счетом 3:0. Лионель Месси сделал дубль.

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