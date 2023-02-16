«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
- Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 16 февраля, в четверг.
- Начало – в 20:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Барселона»: тер Стеген, Кунде, Алонсо, Араухо, Альба, Кессье, де Йонг, Педри, Гави, Левандовски, Рафинья.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласья, Каземиро, Фред, Фернандеш, Вегхорст, Рэшфорд, Санчо.
Судья: Маурицио Мариани (Италия)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 7
- Желтые карточки: 35 (5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «МЮ».
В последний раз команды встречались 16 апреля 2019 года – «Барса» победила со счетом 3:0. Лионель Месси сделал дубль.
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Источник: «Бомбардир»