Агент Ренана рассказал, когда бразильский новичок «Зенита» прилетит в Россию

Луис Фернандо Гарсия, агент новичка «Зенита» Роберта Ренана, рассказал, когда его клиент прилетит в Россию.

«Скорее всего, Роберт действительно прилетит в Россию на выходных. Но точно пока неизвестно», — сказал Гарсия.

Ренан стал игроком «Зенита» в январе в рамках сделки по Юри Алберто.

Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

В ночь на 13 февраля он стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки-2023 в составе сборной Бразилии.

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