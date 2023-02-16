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    Агент Ренана рассказал, когда бразильский новичок «Зенита» прилетит в Россию

    Луис Фернандо Гарсия, агент новичка «Зенита» Роберта Ренана, рассказал, когда его клиент прилетит в Россию.

    «Скорее всего, Роберт действительно прилетит в Россию на выходных. Но точно пока неизвестно», — сказал Гарсия.

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • В ночь на 13 февраля он стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки-2023 в составе сборной Бразилии.

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    Источник: Sport24

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