Мелкадзе рассказал, на что потратил первую зарплату в «Спартаке»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился воспоминаниями о бедном детстве и первой крупной покупке после подписания профессионального контракта со «Спартаком».

Во время этого интервью футболист расплакался.

«Когда родители приехали в Москву, жили очень бедно. Помню, когда я со школы возвращался, то мама, которая тогда торговала в переходе, если она нормально наторговала, то покупала мне пакет яблок, а если нет, то одно яблоко. Мы очень бедно жили.

Когда я получил первый контракт в «Спартаке», тогда я, наверное, не так ценил... Ну я помогал всегда родителям, но на первые деньги купил не квартиру, а машину.

Она стоила три миллиона. Мама всегда поддерживает меня в этом плане. Говорит, что я заслужил это», – рассказал Мелкадзе.

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