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    «Он играл божественно, фантастически». Акинфеев рассказал, за кого переживал на ЧМ-2022

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что желал нападающему «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелю Месси победы на ЧМ-2022.

    — С какими эмоциями смотрели чемпионат мира в Катаре? За кого болели?

    — Ни за кого. Всегда говорил, что болею только за сборную России. Можно симпатизировать какому-то футболисту, но болеть за другую страну, наверное, неправильно. Если бы я был обычным болельщиком — может, считал бы иначе.

    Ну, а если про Катар, то хотелось, чтобы выиграл Месси. Не из-за того, что он великий футболист, а именно чтобы финальный аккорд был таким. Думаю, что он еще будет играть, но это — вершина его карьеры. Это случилось, и это прекрасно!

    — Тут у вас еще и определенное родство просматривается. Вам не нужно объяснять, чего стоит футбольное долголетие.

    — Вдобавок на этом чемпионате мира он проявил себя очень хорошо. Нет, даже не так. Он играл божественно, фантастически. Наверное, все-таки Бог видит — кто трудится, тому он сверху и помогает.

    • Месси впервые в карьеры выиграл чемпионат мира.
    • Его признали лучшим игроком турнира.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1384

      сутулая собака и лисы 33 минуты назад

      "всё-таки бог видит, кто трудится, тому он сверху и помогает".

      мбаппе сделавший хет трик в финале.
      - да, да, пошел я нахер.

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