«ПСЖ» и «Бавария» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Париже на стадионе Парк де Пренс.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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«ПСЖ»: Доннарумма, Мендес, Маркиньос, Рамос, Хакими, Солер, Верратти, Данило, Заир-Эмери, Неймар, Месси.

«Бавария»: Зоммер, Канселу, Упамекано, Де Лигт, Павар, Горецка, Киммих, Коман, Мусиала, Сане, Чупо-Мотинг.

Пять последних очных матчей: четыре победы «Баварии», один раз выиграл «ПСЖ».

В последний раз команды встречались 13 апреля 2021 года – «Бавария» выиграла со счетом 1:0, гол забил Чупо-Мотинг.

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