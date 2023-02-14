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    «ПСЖ» – «Бавария»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов

    «ПСЖ» и «Бавария» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Игра пройдет в Париже на стадионе Парк де Пренс.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    «ПСЖ»: Доннарумма, Мендес, Маркиньос, Рамос, Хакими, Солер, Верратти, Данило, Заир-Эмери, Неймар, Месси.

    «Бавария»: Зоммер, Канселу, Упамекано, Де Лигт, Павар, Горецка, Киммих, Коман, Мусиала, Сане, Чупо-Мотинг.

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Баварии», один раз выиграл «ПСЖ».

    В последний раз команды встречались 13 апреля 2021 года – «Бавария» выиграла со счетом 1:0, гол забил Чупо-Мотинг.

    Коэффициенты:

    • Победа ПСЖ – 2.96
    • Ничья – 3.78
    • Победа Баварии – 2.49

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2023 21:58
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