Агент Захаряна прокомментировал новость о переходе игрока «Динамо» в «Галатасарай»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о договоренности московского клуба с «Галатасараем» о трансфере игрока за 11+2 миллиона евро.
— Мне ничего об этом неизвестно.
— Значит, Арсен остается в «Динамо»?
— На данный момент да.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: «РБ Спорт»