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    Агент Захаряна прокомментировал новость о переходе игрока «Динамо» в «Галатасарай»

    Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о договоренности московского клуба с «Галатасараем» о трансфере игрока за 11+2 миллиона евро.

    — Мне ничего об этом неизвестно.

    — Значит, Арсен остается в «Динамо»?

    — На данный момент да.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18760

      Cleaner 1 час назад

      Да кому этот щуплый Захарян кроме Динамо нужен???

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