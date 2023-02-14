Агент Захаряна прокомментировал новость о переходе игрока «Динамо» в «Галатасарай»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о договоренности московского клуба с «Галатасараем» о трансфере игрока за 11+2 миллиона евро.

— Мне ничего об этом неизвестно.

— Значит, Арсен остается в «Динамо»?

— На данный момент да.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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