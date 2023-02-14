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    «Динамо» и «Галатасарай» договорились о трансфере Захаряна за 11+2 миллиона (Gezen Dokuz)

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай».

    По информации Gezen Dokuz, клубы договорились о трансфере футболиста за 11 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: твиттер Gezen Dokuz

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    Сегодня, 19:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13118

      Алексей З 1 час назад

      Источник посмотрите , кто это ?
      Как наш блогер Карпов, сидя на жопе придумывает трансферы и вбрасывает в сеть ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      В Сарай за 11, вместо Челси за 30. Так и останется в Динамо до 3 лямов рублей. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +13

      dauzhhhhh 2 часа назад

      Галатасарай вместо Челси.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +893

      Спартач80 > dauzhhhhh 1 час назад

      Сдаётся мне-транзит это....

      0
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      Рейтинг: +13

      dauzhhhhh > Спартач80 1 час назад

      Агент Закаряна ваще сказал что переход в Галатасарай это фейк.

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