«Динамо» и «Галатасарай» договорились о трансфере Захаряна за 11+2 миллиона (Gezen Dokuz)

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай».

По информации Gezen Dokuz, клубы договорились о трансфере футболиста за 11 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!