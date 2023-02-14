У экс-игрока «Рубина» Данченко остановилось сердце на тренировке. Его спасли

Защитник украинской «Зари» Олег Данченко пережил клиническую смерть на тренировке.

Во время тренировки украинского клуба на сборах в Турции у экс-игрока «Рубина» трижды останавливалось сердце. 28-летнего футболиста сумели спасти только благодаря тому, что рядом находились австрийские врачи, у которых был дефибриллятор.

Данченко был госпитализирован. Неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру.

В РПЛ Данченко выступал за «Рубин» и «Уфу».

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