Sport24: «Уфа» отказалась от возвращения Данченко из АЕКа

Бывший защитник «Рубина» и «Уфы» Олег Данченко хочет вернуться в РПЛ, утверждает Sport24.
По информации источника, 27-летний футболист готов покинуть АЕК из-за дефицита игровой практики.
Украинец рассматривал вариант с возвращением в «Уфу» на правах аренды с опцией выкупа. Однако башкирский клуб отказался от услуг игрока, поскольку считает достаточным текущее комплектование линии обороны.
- Рыночная стоимость Данченко – 1,8 миллиона евро.
- За «Уфу» он выступал с августа 2020-го по январь 2021-го года.
Источник: Sport24