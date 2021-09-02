Sport24: «Уфа» отказалась от возвращения Данченко из АЕКа

Бывший защитник «Рубина» и «Уфы» Олег Данченко хочет вернуться в РПЛ, утверждает Sport24.

По информации источника, 27-летний футболист готов покинуть АЕК из-за дефицита игровой практики.

Украинец рассматривал вариант с возвращением в «Уфу» на правах аренды с опцией выкупа. Однако башкирский клуб отказался от услуг игрока, поскольку считает достаточным текущее комплектование линии обороны.