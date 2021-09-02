Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Sport24: «Уфа» отказалась от возвращения Данченко из АЕКа

    Бывший защитник «Рубина» и «Уфы» Олег Данченко хочет вернуться в РПЛ, утверждает Sport24.

    По информации источника, 27-летний футболист готов покинуть АЕК из-за дефицита игровой практики.

    Украинец рассматривал вариант с возвращением в «Уфу» на правах аренды с опцией выкупа. Однако башкирский клуб отказался от услуг игрока, поскольку считает достаточным текущее комплектование линии обороны.

    • Рыночная стоимость Данченко – 1,8 миллиона евро.
    • За «Уфу» он выступал с августа 2020-го по январь 2021-го года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2399

      swot1205 54 минуты назад

      а как же патриотизм и незалежность???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67442
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru