Получить Fan ID стало легче благодаря гендиректору ЦСКА («СЭ»)

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев повлиял на упрощение процедуры получения Fan ID в Москве.

«Благодаря работе функционера, который взаимодействовал с госструктурами, оформить паспорт болельщика можно будет не в восьми флагманских центрах, а в любом.

В ближайшее время планируется, что поход в МФЦ будет исключен – процесс станет полностью электронным», – сообщает «СЭ».

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей РПЛ.

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