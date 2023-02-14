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    Получить Fan ID стало легче благодаря гендиректору ЦСКА («СЭ»)

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев повлиял на упрощение процедуры получения Fan ID в Москве.

    «Благодаря работе функционера, который взаимодействовал с госструктурами, оформить паспорт болельщика можно будет не в восьми флагманских центрах, а в любом.

    В ближайшее время планируется, что поход в МФЦ будет исключен – процесс станет полностью электронным», – сообщает «СЭ».

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей РПЛ.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1747

      Красногвардейчик 2 часа назад

      лучше б менеджментом занялся и нашёл наконец нападающего хорошего

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3447

      acor94 2 часа назад

      Молодцы! Все делают для удобства и безопасности граждан! Отличная работа!

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