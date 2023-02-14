Получить Fan ID стало легче благодаря гендиректору ЦСКА («СЭ»)

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев повлиял на упрощение процедуры получения Fan ID в Москве.
«Благодаря работе функционера, который взаимодействовал с госструктурами, оформить паспорт болельщика можно будет не в восьми флагманских центрах, а в любом.
В ближайшее время планируется, что поход в МФЦ будет исключен – процесс станет полностью электронным», – сообщает «СЭ».
- Fan ID начали оформлять с июля.
- Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»