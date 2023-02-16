«Байер» и «Монако» сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.
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Команды играли друг с другом четыре раза в истории: две победы «Монако», одна ничья, один раз выиграл «Байер».
- Игра состоится в четверг, 16 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
- Матч также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Байер» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,97. На ничью и выигрыш «Монако» коэффициент одинаковый – 3,80.
Источник: «Бомбардир»