«Байер» и «Монако» сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
- Байер: Лукаш Градецки – Пьеро Инкапье, Джонатан Та, Эдмонд Тапсоба – Дейли Синкгравен, Роберт Андрих, Керем Демирбай, Джереми Фримпонг – Мусса Диаби, Флориан Вирц, Адам Гложек.
- Монако: Александр Нюбель – Кайо Энрике, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Рубен Агилар – Мохамед Камара, Юссуф Фофана, Александр Головин, Крепин Диатта – Виссам Бен-Йеддер, Элисс Бен-Сегир.
Судья: Орель Гринфельд (Израиль)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 6
- Желтые карточки: 19 (3,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 23
Команды играли друг с другом четыре раза в истории: две победы «Монако», одна ничья, один раз выиграл «Байер».
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»