Месси выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси опубликовал пост в соцсетях, посвященный трагедии в Турции и Сирии.

Неделю назад там произошло разрушительное землетрясение.

Число жертв в Турции превысило 29 тысяч человек, ранения получили более 80 тысяч.

В Сирии 8,5 тысяч погибших, около 10 тысяч человек пострадали.

«Это очень грустные дни для тысяч детей и их семей, пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

Мое сердце сочувствует им», – написал Месси.

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