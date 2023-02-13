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    Месси выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси опубликовал пост в соцсетях, посвященный трагедии в Турции и Сирии.

    • Неделю назад там произошло разрушительное землетрясение.
    • Число жертв в Турции превысило 29 тысяч человек, ранения получили более 80 тысяч.
    • В Сирии 8,5 тысяч погибших, около 10 тысяч человек пострадали.

    «Это очень грустные дни для тысяч детей и их семей, пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

    Мое сердце сочувствует им», – написал Месси.

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    Источник: «Бомбардир»

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