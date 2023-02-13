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    Аршавин рассказал, что ему понравилось в игре «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру «Спартака» на победном для клуба Зимнем кубке РПЛ.

    — Что понравилось в «Спартаке»?

    — «Спартак» играл не оптимальным составом, но игра казалась единым целым. То есть игроки хорошо себя чувствуют. Легко играют, много комбинаций. Настроение от той игры, которая у команды была до Нового года, оно сохранилось на турнире.

    — Кто из новичков понравился? Тавареш — находка?

    — Он выделяется своей шевелюрой. И ему чуть скорости не хватает. Его бы никогда не продали в Россию, если бы не травмы, как писали. Но в целом посмотрим.

    — «Спартак» с Промесом и без Промеса. Можно ли думать, что в Кубке России команда справится без него?

    — В Кубке России, наверное, да. Но на него рассчитывают. Он наверняка будет главным игроком команды.

    В самом наигрывании состава без него ничего плохого нет. Просто ему понадобится некоторое время на то, чтобы влиться. Но там будет два тура, потом перерыв. И не самые сильные соперники. Поэтому «Спартак» в выигрышном положении.

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    Источник: «Матч ТВ»

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