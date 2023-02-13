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    Аршавин назвал главного конкурента «Зенита» в чемпионате России

    Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал главного соперника клуба из Петербурга в РПЛ.

    — Насколько команда интересовалась выступлением «Спартака» в межсезонье?

    — Трудно сказать. В целом, думаю, все сосредоточены на своей работе.

    — Это же главный соперник?

    — Главный всегда, кроме того, когда становится 10‑м. Понятно, что «Спартак» нашел себя. Но если «Зенит» будет играть так, как должен, то проблем не должно возникнуть.

    — Шесть очков разницы…

    — Отыгрывается за 13 туров. Надо хорошо начать. У обеих команд не самый трудный рестарт. Единственное, «Зенит» с ЦСКА играет, а «Спартак» с аутсайдером.

    «Спартак» — главный конкурент для «Зенита»?

    — Да, самый ближний и по игре тоже.

    — Забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим?

    — Не скажу, что «Зенит» выходит с таким настроем, просто он уверен, что у него есть запас. Он может прибавлять.

    • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
    • Чемпионат России возобновится в марте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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