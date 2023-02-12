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    Аршавин: «Победа в Зимнем кубке РПЛ – плохой знак для «Спартака». Для «Зенита» это хорошо!»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ.

    — Это же знак плохой, победа в турнире?

    — Для «Зенита» хороший, а для «Спартака» — нет. «Спартак» уже трижды или больше побеждает в турнирах разного рода в межсезонье, а после чемпионом не становится. Поэтому все хорошо!

    • «Спартак» идет на втором месте в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.02.2023 23:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24198

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Шава, ваши ожидания с Зенитом - это ваши проблемы. Экстрасен..., ***!

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