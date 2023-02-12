Аршавин: «Победа в Зимнем кубке РПЛ – плохой знак для «Спартака». Для «Зенита» это хорошо!»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ.

— Это же знак плохой, победа в турнире?

— Для «Зенита» хороший, а для «Спартака» — нет. «Спартак» уже трижды или больше побеждает в турнирах разного рода в межсезонье, а после чемпионом не становится. Поэтому все хорошо!

«Спартак» идет на втором месте в РПЛ.

Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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