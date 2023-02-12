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    Товарищеский матч. «Динамо» победило «Химки» (4:2). Химчане проиграли 2-й раз за день

    «Динамо» на сборе в Турции победило «Химки». Все голы москвичей забили разные футболисты.

    «Химки» проиграли второй матч за день. Несколько часов назад команда Спартака Гогниева уступила казахстанскому «Мактааралу».

    Химчане этой зимой подписали десять новичков.

    Товарищеский матч

    Динамо (Москва) – Химки – 4:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Скопинцев, 3; 2:0 – Фомин, 21; 3:0 – Гладышев, 38; 3:1 – Гонсалес, 45+2 (с пенальти); 3:2 – Гильерме, 84; 4:2 – Тюкавин, 90 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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