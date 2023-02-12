Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    14-летние московские хоккеисты устроили поножовщину в раздевалке («Мутко против»)

    В раздевалке московской хоккейной команды «Серебряные акулы» произошел инцидент, закончившийся кровопролитием.

    «В Москве поножовщина в раздевалке детской хоккейной команды. Игрок «Серебряных акул» порезал товарища перед матчем с ХК «Вымпел».

    Все произошло в команде 2008 года рождения. Между 14 летними Алексеем и Андреем (имена изменены) произошел конфликт: Андрей решил подшутить над Алексеем и держал дверь в раздевалке, не пуская того внутрь. В итоге Леша так сильно дернул дверь, что Андрей ударился об стену.

    После этого конфликт развился с новой силой и Андрей взял в руки нож и проткнул Алексею ногу. Парня срочно пришлось госпитализировать в больницу.

    Андрей же утверждает, что не хотел бить ножом товарища, но так случайно получилось. Поверят ли ему полицейские, пока неизвестно», – написал источник.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11