14-летние московские хоккеисты устроили поножовщину в раздевалке («Мутко против»)

В раздевалке московской хоккейной команды «Серебряные акулы» произошел инцидент, закончившийся кровопролитием.

«В Москве поножовщина в раздевалке детской хоккейной команды. Игрок «Серебряных акул» порезал товарища перед матчем с ХК «Вымпел».

Все произошло в команде 2008 года рождения. Между 14 летними Алексеем и Андреем (имена изменены) произошел конфликт: Андрей решил подшутить над Алексеем и держал дверь в раздевалке, не пуская того внутрь. В итоге Леша так сильно дернул дверь, что Андрей ударился об стену.

После этого конфликт развился с новой силой и Андрей взял в руки нож и проткнул Алексею ногу. Парня срочно пришлось госпитализировать в больницу.

Андрей же утверждает, что не хотел бить ножом товарища, но так случайно получилось. Поверят ли ему полицейские, пока неизвестно», – написал источник.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!