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    Срна: «После трансфера Мудрика в «Челси» украинцев будут больше уважать в Европе. Мы могли продать его дороже»

    Директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал зимнюю продажу в «Челси» форварда команды Михаила Мудрика.

    «Здесь ключевое то, что многие в Европе не относятся с большим уважением к украинцам так, как к бразильцам. Я считаю, что после этого трансфера будут какие-то изменения. Весь футбольный мир будет смотреть по-другому на украинских футболистов.

    Миша Мудрик, конечно, это самый большой трансфер, второй в истории футбола в зимний период, самый большой для «Шахтера», Украины. И я вам скажу, что если бы не было текущей политической ситуации, мы бы его продали более чем за 100 миллионов евро», – сказал Срна.

    • Без учета бонусов «Челси» заплатил за Мудрика 70 миллионов евро.
    • Игрок провел 3 матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
    • Накануне в матче 23-го тура против «Вест Хэма» Мудрик отыграл больше часа и ни разу не пробил по воротам.

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    Источник: ua.tribuna.com

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