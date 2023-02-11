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  • «Спартак» начал переговоры о продлении контракта Абаскаля. У тренера есть варианты в Европе

«Спартак» начал переговоры о продлении контракта Абаскаля. У тренера есть варианты в Европе

11 февраля 2023, 18:47
12

«Спартак» заинтересован в продлении контракта главного тренера Гильермо Абаскаля. Клуб начал консультации с представителями испанца.

Планируется, что новое соглашение будет содержать улучшенные условия для тренера. В то же время у Абаскаля есть предложения из Европы.

Нынешний контракт Абаскаля действует еще полтора года.

  • Сообщалось, что сейчас Абаскаль получает 750 тысяч евро в год.
  • Абаскаль пришел в «Спартак» летом из «Базеля».
  • Команда идет в РПЛ 2-й.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (12)
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Ziklop
1676131036
очевидно появился шанс что Абаскаль покинет Спартак. деньги ему точно не помешают, а убежать в нынешних условиях всегда может, наплевав на контракт.
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Вомбат
1676139660
Хотя бы до лета он просто обязан остаться. К тому же в Европе он таких вариантов не найдет - там у него нет хорошей репутации, в сильных командах он был только членом тренерского штаба. А оказался хорош именно, как главный тренер.
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выхухоль
1676148955
останется
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NewLife
1676149119
Думаю, Спартаку обязательно надо улучшить условия контракта, сейчас хорошие тренеры востребованы.
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Oldtrafford83
1676183266
Безусловно надо переподписывать, впервые за долгое время увидел игру у команды за которой приятно наблюдать!
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alefreddy
1676189182
может рано репортеры раздувают еще будет время на продление
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