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    «Спартак» начал переговоры о продлении контракта Абаскаля. У тренера есть варианты в Европе

    «Спартак» заинтересован в продлении контракта главного тренера Гильермо Абаскаля. Клуб начал консультации с представителями испанца.

    Планируется, что новое соглашение будет содержать улучшенные условия для тренера. В то же время у Абаскаля есть предложения из Европы.

    Нынешний контракт Абаскаля действует еще полтора года.

    • Сообщалось, что сейчас Абаскаль получает 750 тысяч евро в год.
    • Абаскаль пришел в «Спартак» летом из «Базеля».
    • Команда идет в РПЛ 2-й.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +510

      ПалкоВводецъ (returned) 13 минут назад

      Какие у этого, никому не известного физрука варианты в Европе? Форму разве что в стирку сдавать? Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3555

      Ziklop 1 час назад

      очевидно появился шанс что Абаскаль покинет Спартак. деньги ему точно не помешают, а убежать в нынешних условиях всегда может, наплевав на контракт.

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      Рейтинг: +20440

      Persona_non_Grata > Ziklop 1 час назад

      Ничего ОЧЕВИДНОГО тут нет, а вот то что Спартак начал переговоры - во первых еще не факт, что такие переговоры ведутся, а во вторых - учитывая результаты команды, атмосферу внутри и достаточно оптимистические настроения на перспективу, почему бы и не пересмотреть условия контракта в смысле улучшения для Абаскаля, возможно даже что такой пункт есть и в нынешнем контракте ...

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