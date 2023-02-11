«Спартак» начал переговоры о продлении контракта Абаскаля. У тренера есть варианты в Европе

«Спартак» заинтересован в продлении контракта главного тренера Гильермо Абаскаля. Клуб начал консультации с представителями испанца.
Планируется, что новое соглашение будет содержать улучшенные условия для тренера. В то же время у Абаскаля есть предложения из Европы.
Нынешний контракт Абаскаля действует еще полтора года.
- Сообщалось, что сейчас Абаскаль получает 750 тысяч евро в год.
- Абаскаль пришел в «Спартак» летом из «Базеля».
- Команда идет в РПЛ 2-й.
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Источник: Metaratings