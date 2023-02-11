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    «Ростов» – «Краснодар»: стартовые составы на 3-й тур Зимнего кубка РПЛ

    «Ростов» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч третьего тура Зимнего кубка РПЛ.

    • Игра состоится в субботу, 11 февраля.
    • Начало – в 20:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Комличенко.

    «Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Кайо, Волков, Петров, Сперцян, Ионов, Ленини, Кади, Кодоба, Мозес.

    Судья: Сергей Карасев (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 41 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Ростов».

    В последний раз команды встречались 9 октября 2022 года – ростовчане победили со счетом 3:2.

    Коэффициенты:

    • Победа Ростова – 2.90
    • Ничья – 3.60
    • Победа Краснодара – 2.41

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Ростов – Краснодар

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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