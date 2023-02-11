«Ростов» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч третьего тура Зимнего кубка РПЛ.
- Игра состоится в субботу, 11 февраля.
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Комличенко.
«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Кайо, Волков, Петров, Сперцян, Ионов, Ленини, Кади, Кодоба, Мозес.
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 41 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Ростов».
В последний раз команды встречались 9 октября 2022 года – ростовчане победили со счетом 3:2.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: телеграм-канал РПЛ