Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Все клубы АПЛ отказались участвовать в Суперлиге

    Английских клубов не будет в Суперлиге Европы, которую в скором времени планируют перезапустить.

    Все 20 клубов АПЛ отказались участвовать в новом турнире.

    Это произошло на собрании представителей клубов Премьер-лиги на этой неделе.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    АПЛ. «Челси» не смог победить «Вест Хэм» (1:1). Феликс забил
    Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы 2
    Феликс забил первый гол за «Челси», у Энцо дебютный ассист
    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14194

      Skull_Boy 46 минут назад

      Как показывает практика Англия плотно отсасывает от испанцев

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11