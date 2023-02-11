Все клубы АПЛ отказались участвовать в Суперлиге

Английских клубов не будет в Суперлиге Европы, которую в скором времени планируют перезапустить.

Все 20 клубов АПЛ отказались участвовать в новом турнире.

Это произошло на собрании представителей клубов Премьер-лиги на этой неделе.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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