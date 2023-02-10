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    Роналду оформил покер в ворота третьего вратаря «Аль-Вахды»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду накануне оформил покер в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Вахды» (4:0).

    Болельщики обратили внимание, что у «Аль-Вахды» в воротах был номинально третий вратарь команды Абдулкаддус Аттье. Он стоит 75 тысяч евро – третий по стоимости голкипер в клубе. У 25-летнего игрока на взрослом уровне семь матчей за карьеру.

    • Португалец сделал покер впервые с 2019 года.
    • Он достиг отметки в 500+ забитых мячей в чемпионатах.
    • Все 4 гола Роналду можно посмотреть здесь.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +145

      russkiisergei 32 минуты назад

      автор статьи, ты любовница месси???

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