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    Футболистки «МЮ» настроены против возвращения Гринвуда. Они помнят аудио, на котором игрок принуждал девушку к сексу

    Футболистки женской команды «Манчестер Юнайтед» настроены против возвращение полузащитника Мэйсона Гринвуда в клуб.

    По информации Goal, несмотря на снятие обвинений с футболиста по обвинению в изнасиловании, женская команда «МЮ» испытывает дискомфорт от возможного возвращения Гринвуда.

    Обеспокоенность футболисток «МЮ» связана с появлением в интернете еще до ареста Мэйсона аудиозаписи, на которой Гринвуд с угрозами принуждал девушку к сексу, несмотря на ее нежелание. Женская команда «МЮ» до сих пор помнит эту запись.

    Сообщалось, что футболисты «Манчестер Юнайтед» также не хотят возвращения Гринвуда в команду.

    • В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
    • После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
    • В 2019 году Гринвуда признавали игроком месяца в АПЛ.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 09:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2075

      ItalianFootball 2 часа назад

      1) Еще б они были за
      2) Он как финансовый актив все еще дороже всего женского состава
      3) Если МЮ удаться как то снизить градус и реинтегрировать его в состав из-за пункта 2 выше все забьют на мнение футболисток.

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