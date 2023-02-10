Футболистки «МЮ» настроены против возвращения Гринвуда. Они помнят аудио, на котором игрок принуждал девушку к сексу

Футболистки женской команды «Манчестер Юнайтед» настроены против возвращение полузащитника Мэйсона Гринвуда в клуб.

По информации Goal, несмотря на снятие обвинений с футболиста по обвинению в изнасиловании, женская команда «МЮ» испытывает дискомфорт от возможного возвращения Гринвуда.

Обеспокоенность футболисток «МЮ» связана с появлением в интернете еще до ареста Мэйсона аудиозаписи, на которой Гринвуд с угрозами принуждал девушку к сексу, несмотря на ее нежелание. Женская команда «МЮ» до сих пор помнит эту запись.

Сообщалось, что футболисты «Манчестер Юнайтед» также не хотят возвращения Гринвуда в команду.

В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.

После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.

В 2019 году Гринвуда признавали игроком месяца в АПЛ.

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